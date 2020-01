Paulo Jorge Pereira, selecionador português de andebol mostrou enorme orgulho no feito conseguido pela sua equipa no Europeu, de onde Portugal vem com a melhor classificação de sempre: o sexto lugar.

Em conferência de imprensa após o jogo de despedida da competição, que resultou numa derrota com a Alemanha, Paulo Jorge Pereira revelou aquilo que escreveu no balneário.

«Deixei escrito no balneário: obrigado. Só isso. Só temos de agradecer. Estes atletas são excecionais», disse.

Após 14 anos de ausência de uma grande competição, Paulo Jorge Pereira recordou o quão difícil era a tarefa lusa, num grupo com dois candidatos ao título.

«O nosso objetivo era passar à main round, num grupo muito difícil, com a Noruega e a França. Conseguimos e, passo a passo, tentámos melhorar o sétimo lugar, que era a nossa melhor classificação, alcançada há 20 anos. Estamos muito felizes, porque também conseguimos isso. A Europa pode contar com Portugal, mas não podemos parar, ainda temos de fazer muito no nosso país», sublinhou ainda.