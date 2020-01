Paulo Jorge Pereira, selecionador de andebol de Portugal, em declarações na conferência de imprensa após a derrota de Portugal frente à Islândia, no segundo jogo da main round do Europeu.

«Hoje entrámos muito mal no jogo. Com muito erros a atacar e a defender. Não estivemos finos a decidir e o início foi fatal. Não conseguimos jogar melhor do que eles. E deixem-me dizer-vos que eu adoro este desporto. Sou um verdadeiro apaixonado pelo andebol, mas às vezes odeio-o. Porque as regras não são claras.

O slogan do Europeu é ‘Dream. Win. Remeber.’ Let us dream, please. Deixem-nos sonhar. Hoje a Islândia foi melhor do que nós, sem dúvida. Mas também não nos deixaram sonhar. Não conseguimos fazer o nosso 7x6 porque passámos muito tempo a jogar com menos um, pelas mais variadas razões.»

[admite erros próprios?]

«Claro. Não estivemos finos nem no ataque nem na defesa. Sofremos quatro golos com o mesmo movimento. É verdade que é um movimento que eles não costumam fazer, mas se uma vez se aceita, duas, vá… Mas quatro já demonstra que perdemos alguma concentração no que é a nossa eficácia defensiva.»

[o objetivo continua intacto?]

«Claro que sim. A nossa motivação tem de continuar intacta. Perdemos por três golos, mas isto não mancha em nada o que estamos a fazer. Estamos a lutar contra os melhores da Europa. E hoje perdemos contra uma das 12 melhores equipas da Europa.

O objetivo da Islândia é outro, eles têm desde o início o apuramento olímpico como objetivo. E estão ali todos contentes por ganharem à equipa sensação do Europeu.»