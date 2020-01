A seleção portuguesa de andebol perdeu no domingo frente à Islândia na segunda fase do europeu, mas o selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, já olha para o próximo jogo, que é já na terça-feira diante da Eslovénia.

O técnico português aponta a inexperiência portuguesa como uma das razões da derrota com os islandeses, revelando aquilo que é necessário mudar para não repetir os erros de domingo.

«Não nos podemos esquecer que 95 por cento dos atletas deste grupo é a primeira vez que participa no Europeu. Uma equipa campeã não é tão inconstante como nós. Pode ter um jogo mau, mas nós já tivemos dois: com a Bósnia, que ganhámos, e com a Islândia.»

Sobre o próximo adversário, o selecionador realça que «será mais um jogo em que se pode ganhar ou perder», mas realça que o importante é revelar coragem para procurar o triunfo.

«Se ter de ganhar à Eslovénia for uma pressão má, não podemos andar cá porque não somos valentes. É preciso ter coragem para avançar e superar dificuldades», sublinha.

Até porque, apesar de o acesso às meias finais ter ficado mais complicado – ainda que não impossível, sobretudo devido à derrota da Eslovénia com a Hungria -, o objetivo de melhorar o sétimo lugar de 2000 está perfeitamente ao alcance.

«O facto de dependermos de nós é excecional, porque não temos de estar a pensar muito nos outros. No entanto, também digo que se entrarmos como entrámos ontem [domingo], vamos perder. Isso é seguro. Vamos ter de avançar para o jogo com outra forma de estar e fazer cumprir o plano de jogo, o que não aconteceu com a Islândia», alerta.

«Se calhar todos pensávamos que íamos ganhar à Islândia e esse foi o nosso problema. Como agora não vamos pensar que ganhamos à Eslovénia facilmente, podemos ganhar. Temos é de saber gerir as emoções», analisa.

Para Paulo Jorge Pereira, contudo, nada vai apagar o bom Europeu que Portugal está a realizar. Até porque a seleção já está entre os 12 melhores da Europa e já não marcava presença há muito tempo.

«Em 25 anos de Europeu, tínhamos ganho seis jogos e agora em 15 dias ganhámos três. Isso quer dizer que alguma coisa de bem está a ser feita. Temos de continuar a desfrutar do facto de estar aqui entre os melhores e ser corajosos para ir à luta», receita.