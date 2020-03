Após o sorteio do play-off de apuramento para o Mundial 2021, o selecionador Paulo Pereira reiterou a confiança na presença de Portugal no Egipto, em janeiro do próximo ano.



«Já tinha dito anteriormente que nós vamos apurar-nos para o Mundial, independentemente do sorteio. Temos valor para isso e é preciso continuar a trabalhar bem como até aqui, seja com que adversário for. Nesta caso, será Israel ou Letónia. Todos sabemos que a Letónia é sempre uma seleção difícil, Israel está a caminhar para o ser também, mas nós temos obrigação de vencer e de nos apurarmos para o Mundial de forma clara», referiu o técnico, citado pelo site da Federação de Andebol.



Paulo Pereira preferiu não arriscar qual o oponente da seleção nacional e enalteceu a qualidade dos jogadores que tem à sua disposição.



«Temos que nos centrar sobretudo em nós e não pensar tanto nos nossos adversários. Só pensamos nos nossos adversários quando soubermos com quem é que temos que jogar. Já todos percebemos que temos valor, temos atletas de excelente nível para jogar contra qualquer seleção e este apuramento, que vai acontecer só no final da época desportiva, é mais uma oportunidade que nós temos de consolidar as boas prestações que temos tido nos últimos tempos. Não vou escolher nenhum porque ambos merecem muito respeito e nós temos que partir para esses jogos como temos feito ultimamente, ou seja, jogar de igual para igual contra qualquer seleção. Quando nós fazemos as coisas bem feitas, normalmente temos sucesso. Há 18 anos que não estamos num Mundial e se queremos estar lá de uma vez por todas temos que fazer as coisas bem feitas», concluiu.