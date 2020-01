Rui Silva, central da seleção de andebol de Portugal, em declarações aos jornalistas após a derrota com a Noruega, no último jogo da fase de grupos do Europeu, no qual Portugal se apurou para a segunda fase.

«Entrámos nervosos e preocupámo-nos mais do que devíamos com outras coisas. Os árbitros? Sim. E acabámos por nos prejudicar, o que se refletiu no resultado. Ainda tentámos, encurtámos para três, mas já não deu. Ainda podemos fazer coisas muito engraçadas neste Europeu.

Foi um jogo muito difícil, no qual cometemos alguns erros que permitiram contra-ataques à Noruega. Vamos com zero pontos para a main round, mas com a convicção de que podemos fazer mais do que fizemos até aqui.»