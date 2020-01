Luís Frade, jogador mais jovem da seleção portuguesa que alcançou a melhor classificação de sempre num Europeu neste sábado, em declarações após a derrota com a Alemanha no jogo de atribuição do 5.º lugar.

«Era melhor a vitória, mas também não jogámos sozinhos. A Alemanha tem uma excelente equipa, não é uma equipa qualquer. Batemo-nos bem, mas as duas equipas estavam muito cansadas. Notava-se a fadiga, mas fizemos um jogo sólido. Foram os detalhes na parte final [a decidir o desfecho], o guarda-redes também fez algumas defesas importantes.»

[sobre a participação no Europeu]

«Estou muito orgulhoso daquilo que fizemos. Somos os ‘underdogs', mas conseguimos estar nas bocas da Europa. Esta seleção tem tudo para dar certo. Esperamos o melhor.»