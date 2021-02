O mundo do andebol está unido numa corrente de força por Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da seleção portuguesa, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino dos dragões desta manhã.

O Sporting utilizou as redes sociais com uma foto do guardião no pavilhão João Rocha com a mensagem: «Temos a certeza que vais defender este livre de sete metros»; o ISMAI e o Belenenses foram outros dos primeiros clubes a desejar rápidas melhoras a Quintana.

Temos a certeza que vais defender este livre de 7 metros 🙏

Força, Quintana. pic.twitter.com/4NGimT2TfB — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 22, 2021

A Federação de Andebol de Portugal também desejou força ao guarda-redes que ajudou a seleção a escrever história nas duas últimas grandes competições em que participou, co o melhor lugar em Europeus (2020) e em Mundiais (2021): «Estamos todos a torcer por ti».

Força Quintana!



Estamos todos a torcer por ti 💚💛♥️ pic.twitter.com/7qPt5xl5lo — Federação de Andebol (@AndebolPortugal) February 22, 2021

Além de vários jogadores de andebol que também publicaram mensagens de apoio a Quintana, na publicação em que o FC Porto informou sobre a situação de saúde do guarda-redes, vários clubes deixaram mensagens de força.

Entre eles, destacam-se o Sp. Braga, que não tem andebol, mas também vários clubes europeus, como o gigante Paris Saint-Germain ou o Meshkov Brest.