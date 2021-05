Emoção até ao fim no pavilhão da Luz, onde o Benfica venceu o Sporting por dois golos de diferença, 34-32, com o último tento a ser apontado pelo sérvio Petar Djordjic já depois da buzina, num livre de nove metros marcado de forma direta. Um verdadeiro golaço que apesar de tudo não impede o Sporting de ter assegurado virtualmente o segundo lugar.

Uma semana depois de o FC Porto ter garantido o título nacional, as águias precisavam de vencer por dois golos para ainda poder sonhar com o segundo lugar e conseguiram, mas precisa de anular uma desvantagem de 19 golos.

Isto porque o terceiro critério de desempate é a diferença de golos, com os leões a terem +188, enquando o Benfica tem +169.

Quanto ao jogo, o Benfica esteve em vantagem durante quase toda a primeira parte, mas ao intervalo registava-se um empate (17-17).

No segundo tempo, as vantagens foram alternando, as águias tiveram várias vantagens de dois golos nos últimos dez minutos e já depois da 'buzina', Djordjic apontou o golo final, que foi muito festejado pelos jogadores de Chema Rodríguez.

Contudo, para ainda poder ser segundo classificado, o Benfica precisava de vencer na última jornada frente ao Belenenses e esperar que o Sporting perca com o Águas Santas, com o somatório dos resultados a permitir anular a referida desvantagem de 19 golos.

Veja o golaço que ainda dá uma esperança, ainda que ténue, ao Benfica.