No desporto no geral, e no andebol em particular, é recorrente ouvir-se que ‘não há impossíveis’.

E do mundial de andebol chega mais uma prova disso mesmo.

No domingo, na partida frente à Tunísia, a equipa brasileira perdia por dois golos de diferença a 30 segundos do fim… mas ainda empatou.

Uma recuperação épica, com o golo do empate a ser marcado a oito segundos do fim. E a emoção não ficou por aí, porque a Tunísia ainda rematou à baliza do Brasil, com a bola a embater trave e em cima da linha, obrigando os árbitros a reverem o lance no VAR.

O melhor é mesmo ver o lance. Um daqueles que mostra que no desporto vale sempre a pena não desistir.

Recorde-se que este foi o segundo empate consecutivo do Brasil, depois de ter empatado com Espanha no jogo da primeira jornada.