O guarda-redes austríaco do FC Porto, Thomas Bauer, está presente no Europeu de andebol, a representar o seu país, mas tem jogado menos do que aquilo que, com certeza, desejaria.

E a culpa é de Thomas Eichberger, guardião do HSG Graz, que esteve em grande nível na fase de grupos, e voltou a fazer uma excelente exibição na abertura da segunda fase, apesar da derrota por 27-23 com a Croácia.

A defesa que pode ver no vídeo abaixo ajuda a explicar um pouco o menor número de minutos de Bauer.

Incrível: