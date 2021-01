Portugal regressou em grande aos mundiais de andebol, ao vencer a Islândia, uma potência da modalidade, por 25-23.

A exibição portuguesa deixou a Federação Internacional de Andebol (IHF) rendida.

«Fenomenal!». Assim mesmo, em português. Foi dessa forma que a organização do Mundial do Egipto partilhou um vídeo com alguns dos melhores momentos da exibição lusa.

Com esta vitória, Portugal lidera o grupo F, com os mesmos dois pontos que a Argélia. No sábado, a equipa de Paulo Jorge Pereira defronta Marrocos.

Veja o resumo com os melhores momentos do jogo: