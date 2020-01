Apesar da derrota com a Islândia no segundo jogo da main round do Europeu de andebol, há portugueses em destaque nos melhores momentos da jornada

Fábio Magalhães, por exemplo, viu o golo que marcou em cima da buzina para o intervalo ser eleito o segundo melhor do dia.

Miguel Martins, por seu turno, fez uma das melhore assistência da jornada, numa jogada que terminou com um golo de Alexis Borges, o primeiro de Portugal no confronto com a Islândia.

O central da seleção portuguesa voltou a estar em destaque num outro dado, ao ser o autor do segundo remate mais potente do dia. Um verdadeiro tiro que pode ver abaixo.