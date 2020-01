Aos 42 anos, Humberto Gomes, guarda-redes da seleção portuguesa de andebol viveu de forma muito emocionada o final do jogo entre Portugal e a Hungria, no qual a seleção portuguesa alcançou um resultado histórico.

O jogador mais velho da seleção, que fez uma defesa nos cinco minutos em que esteve em campo no último jogo da segunda fase do Europeu, acabou a partida em lágrimas, conforme se pode ver no vídeo abaixo.

Mais tarde, na zona mista da Arena Malmo, o guardião falou aos jornalistas, mas sentiu grandes dificuldades em controlar as lágrimas.