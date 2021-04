A seleção portuguesa de andebol mostrou no torneio pré-olímpico, diante da França, que na modalidade não existem impossíveis.

E é precisamente do campeonato francês que nos chega mais uma prova.

Na partida entre o Ivres, do português Wilson Davies e o Aix, treinado por Thierry Anti, ex-treinador do Sporting, a equipa da casa teve uma reposição de bola ao meio-campo quando faltavam apenas quatro segundos para o fim e com o jogo empatado a 22 golos.

Mas quando tudo parecia apontar para o empate, o tunisino Hamza Kablouti inventou um remate de anca que enganou o guarda-redes e levou à loucura não só o autor do golo, como o resto da equipa.

Ao ponto de ficar a questão: o que foi melhor, o golo ou a festa?