O andebolista português Nuno Pinto interrompeu a carreira em julho, aos 28 anos, após ter-lhe sido detetado um linfoma.

Agora, após vários meses da luta do seu capitão, os companheiros da equipa do Boa-Hora, que milita na primeira divisão do andebol nacional voltaram a mostrar que estão com Nuno Pinto nesta guerra.

Num vídeo emocionante, vários dos colegas, o treinador João Florêncio, e outros elementos do clube lisboeta surgem a rapar o cabelo como forma de apoio.

«A batalha de um é a guerra de todos. Força, Nuno Pinto», escreveu o clube no vídeo partilhado nas redes sociais.