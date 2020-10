Dois portugueses estiveram em destaque na primeira jornada da Liga francesa de andebol, uma das melhores do mundo.

Os golos de Pedro Portela e de Gilberto Duarte foram, respetivamente, o quinto e o segundo do top-5 feito pela liga.

Enquanto o ponta-direita do Tremblay deu nas vistas com um ‘chapéu’ perfeito, o primeira-linha do Montpellier destacou-se com um autêntico ‘míssil’ a uns bons 12 metros da baliza.

Ora veja qual o golo que mais lhe agrada: