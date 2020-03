António Areia, jogador da equipa de andebol do FC Porto, respondeu a perguntas dos adeptos portistas através das redes sociais do clube e falou sobre o período de crescente afirmação da modalidade.

«Hoje, a Europa e o Mundo do andebol falam do FC Porto e isso deve-se muito ao trabalho que temos feito nos últimos anos, em que o culminar foi a época passada. Este ano também estamos a fazer um trabalho excecional na Liga dos Campeões, em que vamos tentar chegar o mais longe possível», disse o atleta.

O ponta-direita do FC Porto deu alguns conselhos para o contínuo crescimento do andebol em Portugal: «É importante que a nível nacional se siga mais o andebol, é uma modalidade que continua a crescer e a demonstrar resultados. A nossa seleção também tem feito resultados incríveis, o espelho disso foi o último Europeu. Era importante que tanto a federação como eventualmente marcas começassem a apoiar mais o andebol nacional para continuarmos a crescer e a ter mais praticantes, o que influenciaria nesse crescimento.»

«A nível pessoal, felizmente já conseguir atingir alguns objetivos, como ganhar todas as provas nacionais, fui a uma final four da Taça EHF, já fui a um Campeonato da Europa, ainda tenho a oportunidade de jogar no Campeonato do Mundo e a cereja no topo do bolo seria participar nos Jogos Olímpicos. Era algo em que gostaria muito de participar», reconheceu António Areia.

O internacional português tem atualmente 29 anos (fará 30 em junho) e revelou que já está a pensar no pós-carreira, tendo iniciado um curso de Gestão de Marketing no Instituto Português de Administração de Marketing: «Estou há dois anos a tirar um curso no IPAM, de Gestão de Marketing, para no futuro poder trabalhar nessa área. Pode ser o caminho para a próxima atividade profissional», rematou o ponta-direita.