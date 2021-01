Três vitórias em três jogos.

Portugal garantiu nesta segunda-feira o pleno de triunfos na fase de grupos do Mundial, ao vencer a Argélia por 26-19.

Mais do que a vitória por si, é o facto de Portugal seguir para a segunda fase já com quatro pontos somados, o que pode ser fundamental no objetivo de chegar aos quartos de final da prova.

Frente à Argélia, a equipa de Paulo Jorge Pereira começou o jogo em desvantagem, mas passou para a frente aos oito minutos e nunca mais esteve em desvantagem.

Ao intervalo o conjunto luso vencia por cinco golos de vantagem (14-9), numa primeira parte em que não defendeu tão bem como tem feito na competição, ainda que os nove golos sofridos possam dar uma ideia errada.

A verdade é que a vitória portuguesa nunca esteve ameaçada, nem quando a Argélia reduziu para três golos de desvantagem (20-17), a 15 minutos do fim.

Aliás, Portugal arrancou nessa fase para um período de dez minutos sem sofrer e só não disparou no marcador porque falhou muito no ataque, com algum azar, diga-se, com várias bolas nos postes.

Na reta final do jogo, porém, a superioridade lusa fez-se notar e a diferença de sete golos dá corpo a um triunfo inquestionável de Portugal.

O próximo jogo da equipa nacional está agendado para quarta-feira, frente à Noruega. Seguir-se-á a Suíça, no dia 22 e a França, a 24.