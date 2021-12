O Benfica bateu, esta sexta-feira, o Belenenses por 28-40, no Pavilhão Acácio Rosa, na partida de abertura da 12.ª jornada do campeonato nacional de andebol.



Com esta vitória, os encarnados isolaram-se provisoriamente na liderança ainda que de forma provisória. As águias têm 32 pontos em 12 jogos disputados, mais dois encontros que FC Porto e Sporting - ambos têm 30 pontos em dez jogos.