A Espanha garantiu, esta segunda-feira, a qualificação para as meias-finais do Europeu de andebol, fruto da vitória por 37-28 ante a Bielorrússia, num jogo arbitrado pelos portugueses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, no duelo disputado em Viena, na Áustria.

Os espanhóis estão, assim, pela quinta vez seguida entre os quatro melhores da prova. Juntam-se à Croácia, que já tinha garantido o apuramento no sábado. Esta segunda-feira, os croatas somaram novo triunfo, frente à República Checa, por 22-21.

Ainda no grupo 1, na luta pelo terceiro lugar, que dá acesso à disputa do quinto e sexto classificados do Europeu, a Alemanha venceu a Áustria por 34-22 e tem agora quatro pontos no terceiro lugar, mais dois que a Áustria e que a Bielorrússia, respetivamente quarta e quinta classificadas do dito grupo. A República Checa ainda não somou pontos nesta fase.

O Euro 2020 decore em três países: Noruega, Suécia e Áustria.