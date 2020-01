O selecionador de andebol da Bósnia-Herzegovina, Bilal Suman, considera que Portugal tem «abertas as portas da qualificação» para a segunda fase do Euro2020, mas promete dificultar a concretização desse objetivo no domingo.

«Portugal tem abertas as portas da qualificação e todos devem acreditar que têm uma oportunidade de ouro para seguir para a segunda fase, mas também somos ambiciosos e queremos ganhar, o que tornaria as contas do grupo muito mais interessantes», disse Suman, citado pela Lusa.

O técnico da equipa balcânica acredita também que a possibilidade de Portugal poder seguir em frente até pode trazer vantagens… à Bósnia.

«A perspetiva de se apurar para a main-round vai colocar a seleção portuguesa sob uma pressão que ainda não tinha sentido. E nós não temos nada a perder e podemos apenas desfrutar e praticar bom andebol», completou.