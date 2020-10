O Sporting arrancou a participação na Liga Europeia com um triunfo fora ante o Dínamo de Bucareste por 27-25,



Após um arranque equilibrado, a equipa de Rui Silva cedeu ligeiramente quando permitiu aos anfitriões terem três golos de vantagem. Os leões recuperaram e chegaram ao intervalo a vencer por 15-16.



O Sporting comandou o marcador na segunda parte, com Pedro Valdez e Ruesga em evidência com excepção para um momento em que os romenos passaram para a frente. A resposta leonina foi tremendamente eficaz ao marcar por três vezes seguida, garantindo o triunfo.

O Tatran Presov, da Eslováquia, é o próximo adversário do Sporting, numa segunda jornada que será disputada em Lisboa.

Além dos romenos e eslovacos, o Sporting vai medir forças com os alemães do Füchse Berlim, vencedores em 2015 e 2018 e vice-campeões em 2019, o Nimes (França) e o IFK Kristianstad (Suécia).

A fase de grupos da Liga Europeia será jogada em formato de casa-fora em 10 jornadas. As quatro primeiras equipas de cada grupo qualificar-se-ão para os oitavos de final e os dois últimos posicionados serão eliminados da competição.