Com a família de Quintana a assistir, o FC Porto homenageou da melhor forma o antigo guarda-redes. No primeiro jogo depois da tragédia que vitimou o internacional português, os dragões venceram o Elverum por 38-31, a contar para a Liga dos Campeões.



O jogo era especial e teve um momento arrepiante ainda antes de começar. A emoção dos antigos companheiros de Quintana durante o minuto de silêncio deixa qualquer um com pele de galinha.



O FC Porto chegou ao intervalo a vencer (16-11) e alargou-a na segunda parte. Nos instantes finais, com o triunfo seguro, o jovem guarda-redes de 16 anos, Diogo Rema, estreou-se pelo conjunto portista.



Não havia, porventura, melhor forma de homenagear Quintana.



Os dragões terminaram o grupo A na quinta posição com os mesmos 12 pontos do Pick Szeged e vai defrontar o Aalborg nos oitavos de final.



FICHA DE JOGO

ELVERUM-FC PORTO, 31-38

Liga dos Campeões, Grupo A, 14.ª jornada

4 de março de 2021

Dragão Arena

Árbitros: Javier Alvarez e Yon Bustamante (Espanha)

ELVERUM: Thorsten Fries e Emil Imsgard (g.r.); Dominik Mathe (4), Thomas Solstad (7), Christopher Hedberg (3), Kristian Larsen, Somen Schonningsen, Simen Pettersen (2), Johan Fingren (3), Tobias Grondahl, Edwin Aspenback, Luc Abalo (3), Endre Langaas, William Nilsen-Nygaard (2), Carl Josef Pujol (2) e Alexander Blonz (5)

Treinador: Borge Lund