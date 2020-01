Ao garantir o melhor resultado de sempre num Europeu de andebol, qualificando-se para o jogo de atribuição do 5.º e 6.º lugares, Portugal alcançou também o apuramento para o torneio pré-olímpico.

É nessa competição, agendada para abril, que se vai saber quais são as equipas qualificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

O torneio de qualificação olímpica vai disputar-se em três grupos de quatro equipas, sendo que Portugal sabe que não fica no primeiro, que se disputa na Noruega.

Sobram então duas possibilidades: jogar em França ou na Alemanha.

Neste momento ainda é impossível saber qual será o grupo em que Portugal vai ficar, ainda que haja maior probabilidade de ficar no grupo 2, juntamente com a França, a Croácia, e uma equipa africana.

Isto pode, contudo, mudar em dois cenários: se a Croácia for campeã europeia terá uma vaga direta, e será substituída no grupo 2; por outro lado, se for a Eslovénia a vencer o Europeu, Portugal ficará com segunda vaga europeia, o que significa ficar no grupo 3, onde já estão a Alemanha e a Suécia e estará ainda uma equipa africana.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os Jogos Olímpicos.

Refira-se que das 12 seleções que vão disputar os Jogos Olímpicos, já são conhecidas as seguintes equipas: Dinamarca (campeã do Mundo), Argentina (campeã sul-americana), Bahrain (campeão asiático) e o Japão (país organizador). O campeão europeu e o africano também terão entrada direta.