Faltam palavras para descrever aquilo que Portugal fez nesta sexta-feira, em Malmo, diante da Suécia, vice-campeã europeia de andebol.

Por isso vamos a factos: a seleção portuguesa venceu a Suécia por 35-25, na sua própria casa, num pavilhão com perto de 11 mil adeptos a puxar pelo conjunto nórdico. No campeonato Europeu: só para deixar claro.

Fê-lo num pavilhão que, tem de se dizer, foi silenciado pela exibição muito perto da perfeição conseguida por Portugal.

Um desempenho que deixou os jogadores suecos – uma das maiores potencias da modalidade – completamente perdida em campo, quer ofensiva, quer defensivamente.

A equipa de Paulo Jorge Pereira soma assim os dois primeiros pontos na main round e mostra a toda a Europa que não é à toa que aponta à melhor classificação de sempre – o sétimo lugar, em 2000.

Malmo vê a melhor cara de Portugal

Já o tínhamos escrito antes: Portugal chegou à segunda fase deste Europeu sem ter feito ‘aquela’ exibição que se pudesse dizer ser perfeita. O que era um excelente sinal para a segunda fase.

A seleção jogou muito bem frente à França; quanto baste diante da Bósnia e voltou a ter uma exibição positiva com a Noruega, apesar da derrota.

Mas foi preciso chegar a Malmo para se ver a melhor cara da equipa de Paulo Jorge Pereira.

FILME DO JOGO

A primeira parte de Portugal frente à vice-campeã da Europa, num pavilhão lotado de adeptos suecos a apoiar já tinha sido muito, muito boa.

À defesa agressiva e muito sólida de Portugal, juntou-se um ataque variado, com combinações que deixaram os suecos completamente perdidos.

Jogadas aéreas. Golos de primeira linha. Combinações com os pivôs. E claro, contra-ataques conseguidos à custa da excelente exibição defensiva.

E por isso, só quem não viu o jogo pode não perceber como a Suécia só teve duas vezes em vantagem em toda a primeira parte (6-5 e 7-6, entre os 12 e os 13m) – que seriam mesmo as únicas em todo o jogo.

Ao intervalo, a vantagem de Portugal era de três golos (15-12), mas aquilo que se via mostrava que até podiam ser curtos. Só tinha era de se manter a intensidade de jogo e o acerto defensivo e ofensivo.

Alguma vez se viu uma coisa assim?

Se a Suécia tinha sido surpreendida pelo jogo de Portugal, aquilo que se seguiu na segunda parte espantou toda a gente.

A vencer, Paulo Jorge Pereira aproveitou o facto de estar claramente por cima em termos anímicos para arrasar a vice-campeã europeia (sim, precisamos mesmo de repetir).

O selecionador luso arriscou logo no terceiro minuto da segunda parte no 7x6 ofensivo e cavou aí um fosso que só foi aumentando. Aumentando. Aumentando.

A dada altura, era impossível não reparar nos rostos de espanto dos adeptos suecos perante o que viam.

E aquilo que viam era uma exibição que, sustentada no coletivo, claro, fazia sobressair um Fábio Magalhães a distribuir magia. Ora com golos, ora com assistências, com uma variabilidade de jogo que tornava impossível de prever o que viria a seguir.

E se o lateral-esquerdo brilhava no ataque, quando a Suécia, a-mui-to-cus-to, conseguia ultrapassar a defesa portuguesa, encontrou pela frente um Quintana ‘naqueles’ dias. O guarda-redes português acabou o jogo com 14 defesas, às quais se têm de somar duas de Humberto Gomes.

Com tudo isso, Portugal foi ganhando ainda maior alma para os últimos minutos. E a Suécia foi-se afundando cada vez mais no buraco da vergonha que passava diante do seu público.

É que a vantagem lusa, por duas vezes nos últimos cinco minutos, foi de onze golos.

Acabou nos dez. E Portugal terminou a partida a ser aplaudida de pé por muitos dos adeptos suecos que ficaram até ao fim.

E a equipa portuguesa merece isso. Talvez mereça ainda mais, mas pode ficar para os próximos jogos.

Para já, deste jogo com a Suécia, fica aquela que será a melhor exibição da seleção de andebol de Portugal nas últimas décadas. E isso já não é nada pouco.

Veja o resumo da partida:

[artigo atualizado]