Alguns elementos da seleção da Suécia, adversária de Portugal no Europeu de andebol, foram apanhados a beber álcool após o encontro contra a Polónia.



Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson and Kim Ekdahl Du Rietz foram denunciados pela imprensa sueca e viram-se obrigados a pedir desculpa ao restante grupo. O secretário-geral da federação sueca de andebol já confirmou o sucedido e garantiu que o problema ficou resolvido.



«Isto é lamentável, mas resolvemos tudo dentro da equipa. Os jogadores pediram desculpa a toda a equipa. É inaceitável. Devemos ser um exemplo num torneio tão importante», referiu Robert Vedberg.



Lembre-se que Portugal defronta esta sexta-feira a Suécia, em Malmo, a partir das 19h00. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.