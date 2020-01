História feita.

Portugal bateu esta quarta-feira a Hungria e garantiu assim o pré-olímpico e a melhor prestação de sempre num Europeu de andebol: para já a Seleção Nacional garantiu pelo menos o sexto lugar, quando a melhor prestação até à data era o sétimo lugar de 2000.

O FILME DO JOGO.

Ora, para garantir já um lugar na história os comandados de Paulo Pereira precisavam de vencer os húngaros por cinco golos de diferença, e superaram essa marca, ao triunfarem por 34-26.

No jogo de atribuição do quinto e do sexto lugar, Portugal vai agora defrontar a Alemanha, em Estocolmo.