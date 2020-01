Thomas Bauer, guarda-redes do FC Porto, jogou pela Áustria frente à Rep. Checa, no primeiro jogo dos austríacos no Europeu do qual são também anfitriões.

O conjunto austríaco venceu 32-29, com o guardião portista a fazer um total de sete defesas.

No outro jogo do grupo B, a Macedónia do Norte, venceu a Ucrânia por 26-25. A equipa do também guarda-redes Borko Ristovski, do Benfica, a entrar na ficha de jogo, ainda que sem registar qualquer defesa.

Nesta sexta-feira jogou-se também no grupo F, no qual a Suécia, também anfitriã, atropelou a Suíça e conseguiu a vitória mais expressiva até ao momento no Europeu (34-21).

No outro jogo do grupo, a Eslovénia derrotou a Polónia por 26-23.