O lateral-esquerdo do FC Porto, André Gomes, foi eleito o melhor jovem da Liga dos Campeões pelos treinadores que lideram as equipas participantes na edição 2019/20.



Com os votos recebidos pelos técnicos, o jovem portista vai agora concorrer pelo prémio de melhor jovem da prova com Alexander Blonz (Elverum Handball), Josip Sarac (RK Celje Pivovarna Lasko), Aleix Gomez (Barcelona) e Zoltan Szita (Orlen Wisla Plock).



Além disso, Diogo Branquinho está nomeado para o All-Star Team (melhor equipa da prova) e Magnus Anderson concorre para melhor treinador. O sueco liderou, recorde-se, a história campanha dos azuis e brancos até aos oitavos de final.



Note-se que Valentin Ghionea, atleta romeno do Sporting – vai regressar na próxima época ao Dínamo Bucareste –, concorre melhor ponta direita.



Refira-se que a Liga dos Campeões foi interrompida devido à pandemia de covid-19 e será retomada em dezembro, com a final four em Colónia, que não contará com nenhum dos dois clubes portugueses.