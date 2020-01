Cenas lamentáveis aquelas que chegam da Tunísia, onde se disputou a CAN de andebol, na qual o Egipto se sagrou campeão africano.

A cerca de dois minutos do fim do jogo decisivo, e com os faraós na frente por cindo golos, alguns adeptos da equipa da casa começaram a atirar vários objetos na direção dos jogadores e houve mesmo invasão de campo e agressões aos jogadores egípcios.

O jogo esteve interrompido cerca de cinco minutos e voltou a ser retomado para os últimos minutos, mas ainda voltou a ser interrompido por nova vaga de arremesso de garrafas para o campo.

Veja como tudo aconteceu: