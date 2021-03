A Seleção Nacional de andebol conhece os adversários na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de 2020 no próximo dia 1 de abril, data do sorteio, anunciou esta sexta-feira a federação internacional da modalidade.

Refira-se que Portugal vai estrear-se na prova olímpico no próximo verão, em Tóquio, depois de ter garantido um apuramento inédito no torneio pré-olímpico, graças a uma vitória na derradeira jornada frente à França.

A primeira fase do torneio, com início agendado para 24 de julho, disputa-se por dois grupos de seis seleções. As quatro melhores de cada grupo avançam para os quartos de final.

Para já, a equipa portuguesa evita a Alemanha, já que ambas estão no pote 3. Os restantes potes estão distribuídos da seguinte forma: Dinamarca – campeã olímpica e mundial -, e Noruega (pote 1), França – vice-campeã olímpica - e Suécia (2), Brasil e o anfitrião Japão (4), Espanha e Egito (5) e Argentina e Bahrein (6).

A cerimónia do sorteio decorre na sede da Federação Internacional de Andebol (IHF), na Suíça, a partir das 09h00.