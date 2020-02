O FC Porto perdeu este sábado na Polónia, no pavilhão do Kielce, por 30-25. Os dragões continuam a lutar pela qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões e precisam ainda de mais dois pontos (uma vitória ou dois empates).



Na casa do poderoso Kielce, o FC Porto fez uma excelente primeira parte, comandou quase sempre o marcador e ao intervalo empatava a 12 bolas. O score só não era mais favorável aos dragões porque a equipa de Magnus Andersson esteve oito minutos sem marcar: entre os 12 e os 20.



No segundo tempo, os polacos foram mais fortes. O FC Porto errou demasiado e a diferença foi-se solidificando no marcador.



Fábio Magalhães e Miguel Martins, com cinco golos, foram os melhores marcadores do FC Porto na Polónia.



Com duas jornadas por realizar, o FC Porto está no sexto lugar e com condições claras para seguir em frente. Apuram-se os seis primeiros.