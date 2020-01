A seleção de andebol, depois do histórico sexto lugar no Europeu, ficou a conhecer esta terça-feira o calendário do Grupo 2 do torneio pré-olímpico que vai decorrer em Paris, no próximo mês de abril, e em que Portugal vai ter mais uma «missão impossível».

Assim, Portugal estreia-se a 17 de abril frente à Tunísia, vice-campeã de África, e, no dia seguinte, defronta a Croácia, vice-campeã da Europa. O reencontro com a França, eliminada no Europeu por Portugal, será, assim, o último jogo desta fase de qualificação em que se apuram os dois primeiros de cada grupo.

O calendário de Portugal

17 abril 2020 (sexta-feira)

Tunísia-Portugal

França-Croácia

18 abril 2020 (sábado)

França-Tunísia

Croácia-Portugal

19 abril 2020 (domingo)

Portugal-França

Croácia-Tunísia