O selecionador português de andebol, Paulo Jorge Pereira, anunciou nesta terça-feira uma pré-convocatória de 35 jogadores, do qual vai sair o lote final, de 18, para os jogos de qualificação para o Euro2022, com Israel e Lituânia.

Sem competir desde janeiro, a seleção volta à ação com a receção a Israel, no dia 4 de novembro, seguindo-se uma viagem à Lituânia, para jogar no dia 7.

A pandemia obrigou o selecionador a precaver-se, razão pela qual a lista é tão alargada, de forma a antecipar problemas relacionados com viagens ou testes positivos ao novo coronavírus, dando garantias de ter atletas prontos a representar a seleção.

Entre os nomes chamados, nota para 11 jogadores ainda sem internacionalizações ‘AA': Manuel Gaspar, Leonel Fernandes, Ricardo Mourão, Miguel Alves, Francisco Tavares, Salvador Salvador, Martim Costa, Diogo Oliveira e André José, além dos naturalizados Victor Iturriza e Ángel Hernández.

«Vamos iniciar um ciclo infernal. Este período de competição, que abarca três competições, vai ser um desafio para todos», garantiu o selecionador, em conferência de imprensa realizada com os jornaslistas à distância.

«Oxalá que não aconteça, mas se algum atleta acusar positivo, temos de proceder à substituição imediata. Há uma série de protocolos que nos obrigam a estar com muita precaução para não sermos contagiados. Qualquer problema pode fazer variar esta lista», admitiu.

Lista de 35 convocados:

Guarda-redes: Alfredo Quintana (FC Porto), Gustavo Capdeville (Benfica), Diogo Valério (Gummersbach, Ale), Humberto Gomes (Póvoa) e Manuel Gaspar (Sporting).

Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), Sérgio Barros (Timisoara, Rom), Leonel Fernandes (FC Porto), Ricardo Mourão (Águas Santas), João Pais (Benfica), Pedro Portela (Tremblay, Fra), António Areia (FC Porto), Carlos Martins (Benfica), Miguel Alves (FC Porto) e Francisco Tavares (Sporting).

Pivôs: Aléxis Borges (Montpellier, Fra), Luís Frade (FC Barcelon, Esp), Tiago Rocha (Sporting), Daymaro Salina (FC Porto) e Victor Iturriza (FC Porto).

Laterais: Gilberto Duarte (Montpellier, Fra), André Gomes (FC Porto), Salvador Salvador (Sporting), Martim Costa (FC Porto), Fábio Magalhães (FC Porto), Belone Moreira (Benfica), Jorge Silva (BM Nava, Esp), Ángel Hernández (Al Duhail, Qat), João Ferraz (Aarau, Sui) e Diogo Silva (FC Porto).

Centrais: Miguel Martins (FC Porto), Diogo Oliveira (Aarau, Sui), Rui Silva (FC Porto), André José (ABC) e Pedro Seabra (Águas Santas).