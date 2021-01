A noite foi de desilusão para a seleção portuguesa de andebol, que perdeu pela primeira vez no Mundial que se disputa no Egipto.

A seleção lusa perdeu 29-28 frente à Noruega, vice-campeã do Mundo em título, num dos melhores jogos da competição até ao momento.

Quem leva uma história para contar é Humberto Gomes. O experiente guarda-redes português, de 43 anos, jogou apenas os últimos sete minutos, o suficiente para ser eleito o MVP da partida pela IHF.

E é fácil perceber o porquê ao olhar para os dados estatísticos: em sete minutos, o Humberto Gomes fez seis defesas em dez remates. Uma incrível eficácia de 60 por cento, num jogo frente a uma das melhores seleções do mundo.

E há um tal de Sander Sagosen, para muitos o melhor jogador da atualidade que certamente terá pesadelos com o guardião do Póvoa AC. Foram três os remates negados pelo português ao jogador que em dezembro liderou o Kiel à conquista da Liga dos Campeões.

Humberto Gomes is the 🇵🇹🆚🇳🇴 Player of the Match! #GOPortugal | #GONorway | #Egypt2021 pic.twitter.com/x8xEhot1St