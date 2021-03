A Seleção Nacional de andebol divulgou esta segunda-feira os convocados para o Torneio Pré-Olímpico, que se realiza nos próximos dias 12, 13 e 14 de março.

Na baliza, a ausência de Humberto Gomes é a grande novidade: o guarda-redes do Póvoa está lesionado e falha a competição. Preocupação para Paulo Jorge Pereira, que também não pode contar com Alfredo Quintana, guardião do FC Porto que faleceu no passado mês de fevereiro.

Gilberto Duarte, lesionado, também não é opção para o selecionador nacional. Em sentido contrário, estreiam-se em convocatórias Diogo Valério, jogador dos alemães do Gummersbach, e André José, central do ABC.

No Pré-Olímpico, competição que dá acesso aos Jogos Olímpicos de Tóquio, Portugal vai defrontar a Tunísia, a Croácia e a França.

Os convocados de Paulo Jorge Pereira:

Guarda-redes: Diogo Valério, Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar;

Pontas: António Areia, Diogo Branquinho, Leonel Fernandes e Pedro Portela;

Centrais: André José, Miguel Martins e Rui Silva;

Laterais: Alexandre Cavalcanti, André Gomes, Bélone Moreira, Diogo Silva e Fábio Magalhães;

Pivots: Alexis Borges, Daymaro Salina, Luís Frade, Tiago Rocha e Victor Iturriza.