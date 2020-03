O Águas Santas anunciou, na quinta-feira, a renovação com cinco jogadores para a próxima temporada.

Estão acertadas as continuidades dos pivôs Francisco Fontes e Carlos Santos, dos pontas Mário Oliveira e Mário Lourenço (na foto) e ainda do jovem João Gomes, formado no clube.

Esta época, o Águas vai disputar, juntamente com FC Porto, Sporting, Benfica, ABC/UMinho e Belenenses, a fase de apuramento de campeão.