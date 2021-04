André Gomes, andebolista internacional português que atua no FC Porto, vai ser jogador dos alemães do MT Melsungen a partir da próxima época.

O jogador de 22 anos comprometeu-se para as próximas três temporadas pela nova equipa e vai competir naquele que é considerado por muitos o melhor campeonato do Mundo.

André Gomes, de 22 anos, fez toda a carreira senior no FC Porto e é presença habitual na Seleção Nacional, tendo estado presente no Euro 2020, no Mundial já neste ano e na campanha que deu um inédito apuramento do andebol português para os Jogos Olímpicos.