A seleção portuguesa de andebol joga neste domingo, em Malmo, Suécia, diante da Islândia.

Portugal chega a este jogo no terceiro lugar do grupo II da segunda fase, com dois pontos.

Já a Islândia ainda não tem qualquer ponto somado nesta fase, depois de se ter apurado no segundo lugar do grupo E e ter perdido na ronda inaugural da main round frente à Islândia.

Este será o quinto jogo de Portugal neste Europeu, no qual soma três vitórias e uma derrota.

Em caso de triunfo, a seleção portuguesa fica perto de, pelo menos ir discutir o 5.º e 6.º lugar.

