O Barcelona anunciou nesta sexta-feira a contratação do pivô Youseff Ben Ali como substituto do português Luís Frade, que foi operado ao joelho direito e vai falhar o resto da temporada.

Até aqui, tudo normal. Não fosse o contrato de Ben Ali válido por… um mês.

Isso mesmo anunciou o clube espanhol no site oficial, sem justificar a opção.

Certo é que o internacional qatari, que foi vice-campeão do mundo em 2015, assinou um contrato que termina em dezembro. Nessa altura da época haverá uma pausa nos campeonatos devido ao Europeu, que se joga em janeiro, e depois disso o Barcelona poderá contratar outro jogador. Contudo, a opção é difícil de entender, uma vez que no andebol internacional, os clubes podem contratar em qualquer altura do ano.

Note-se ainda que para poder utilizá-lo na Liga dos Campeões, o Barcelona não podia contratar um jogador que já tivesse feito jogos europeus esta época, tendo optado pelo pivô que jogava no Al Arabi.