Belenenses, ABC/UMinho, ISMAI, FC Gaia e Águas Santas somaram, por vitórias, os jogos deste sábado, relativos à 24.ª e antepenúltima jornada da primeira fase do campeonato nacional de andebol.

A ronda 24, que começou a 4 de fevereiro com o triunfo do Sporting por 30-21 nos Açores, ante o Sporting da Horta, fica completa na próxima quarta-feira, no Dragão Arena, com o encontro entre FC Porto e Benfica.

Nesta altura, só Sporting, FC Porto e Benfica têm já garantida, matematicamente, a vaga no grupo A da segunda fase, o de apuramento de campeão nacional. Belenenses, Águas Santas, FC Gaia, ABC/UMinho e Madeira SAD ainda têm em aberto essa possibilidade, que é mais reduzida para a equipa madeirense nesta altura. Faltam preencher as três vagas, até ao sexto lugar.

RESULTADOS – 24.ª JORNADA:

Sp. Horta-Sporting, 21-30 (4 fevereiro)

Belenenses-Madeira SAD, 29-24

Boa Hora-ABC/UMinho, 27-28

Boavista-ISMAI, 21-28

V. Setúbal-Águas Santas, 15-30

FC Gaia-Avanca, 29-27

FC Porto-Benfica (4.ª feira, 26 fevereiro, 21h00)