O Belenenses venceu esta terça-feira o ISMAI por 30-26 no Pavilhão Acácio Rosa e garantiu, com a vitória, o acesso à fase de apuramento de campeão nacional, juntando-se a Sporting, FC Porto e Benfica.

No jogo de acerto de calendário, relativo à 20.ª jornada, a equipa maiata ainda chegou ao intervalo em vantagem, por 13-14, mas os azuis do Restelo conseguiram um parcial favorável de 17-12 na última meia hora.

A festa do Belenenses no final do jogo:

Com duas de 26 jornadas por disputar na fase regular, Águas Santas, FC Gaia, ABC/UMinho e Madeira SAD vão discutir as outras duas vagas, sendo que as hipóteses dos madeirenses estão praticamente remotas e passam por uma obrigatória vitória ante o FC Gaia na próxima ronda.

Esta quarta-feira, há ainda um jogo relativo à 24.ª jornada, no Dragão Arena, que opõe o FC Porto ao Benfica, às 21 horas.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 71/24

2.º: FC Porto, 68/23

3.º: Benfica, 60/23

4.º: Belenenses, 53/24

5.º: Águas Santas, 50/24

6.º: FC Gaia, 49/24

7.º: ABC/UMinho, 48/24

8.º: Madeira SAD, 45/24

9.º ISMAI, 44/24

10.º: Avanca, 42/24

11.º: Boa Hora, 41/24

12.º: Sp. Horta, 38/23

13.º: Boavista, 31/25

14.º: V. Setúbal, 28/24

LEIA MAIS: todas as notícias de modalidades