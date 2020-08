Onze anos depois da última participação europeia, a equipa de andebol do Belenenses entrou neste sábado na nova Liga Europa com uma derrota em casa, frente aos eslovenos do Trimo Trebnje por 28-23.

O desaire belenense complica bastante as contas do apuramento para a fase seguinte, uma vez que obriga a equipa portuguesa a ir vencer por mais de cinco golos à Eslovénia no próximo fim de semana.

Tiago Ferro e Cláudio Pedroso foram os melhores marcadores dos azuis do Restelo, ambos com quatro golos.