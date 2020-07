O Benfica anunciou este sábado, em comunicado no site oficial, a contratação de Matic Suholeznik para a equipa principal de andebol.

O pitô internacional esloveno chega do Dunquerque, de França, e é reforço dos encarnados para a época 2020/21.

«O Benfica é um clube espetacular e tem tudo o que os melhores clubes do mundo têm. "Quero melhorar como jogador. Quando as pessoas do Benfica me apresentaram o projeto, imaginei-me dentro do mesmo. O clube está a fazer um trabalho muito bom para tentar juntar um bom grupo de jogadores no plantel», disse, citado na nota das águias.

Imagem: site Sport Lisboa e Benfica.