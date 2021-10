No regresso ao campeonato depois das vitórias na Liga Europeia, na quarta-feira, o Benfica e o Sporting venceram de forma confortável o Sp. Horta e o Boa Hora, respetivamente.

A jogar em casa, numa partida em atraso da quarta jornada, as águias chegaram ao intervalo a vencer por quatro golos (20-16). No segundo tempo, a equipa de Chema Rodríguez aumentou a diferença, conseguindo um triunfo por 38-26.

O lateral sérvio Petar Djordjic foi o melhor marcador do Benfica, com nove golos.

Já o Sporting sorriu no dérbi lisboeta em casa do Boa Hora. Também os leões tinham já uma vantagem folgada no descanso (11-17), gerindo na segunda parte para vencer por 33-25.

Francisco Costa e Erekle Arsenashvili foram os melhores marcadores dos leões, ambos com sete golos. O Sporting, com mais um jogo, é líder isolado, com mais três pontos do que FC Porto e Benfica.

De referir que as águias vivem uma fase de grande intensidade competitiva e voltam a entrar em campo já neste sábado, na receção ao Xico Andebol.

Classificação: J/PTS

1. Sporting 8 /24

2. FC Porto 7 /21

3. Benfica 7 /21

4. Vitória Setúbal 7/15

5. Belenenses 7 /15

6. Águas Santas 6 /14

7. FC Gaia 6 /13

8. Maia/UMaia 7 /13

9. Avanca 7/13

10. Póvoa 6/12

11. Madeira SAD 7 /11

12. Sanjoanense 6 /10

13. Boa Hora 7 /9

14. ABC/UMinho 6 /7

16. Sporting Horta 5 /7

15. Xico Andebol 7 /7