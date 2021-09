O Benfica e o Sporting ficaram a conhecer nesta quinta-feira os adversários que vão defrontar na Liga Europeia de andebol.

As águias foram sorteadas no grupo B, onde a equipa mais forte é o Nantes, dos portugueses Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela, uma equipa com presença habitual na Liga dos Campeões.

Chekhovskie Medvedi (Rússia), Cocks (Finlândia), Lengo (Alemanha) e GOG (Dinamarca) são as outras equipas que o Benfica vai defrontar.

Já o Sporting ficou no grupo D, juntamente com o Tatabanya (Hungria), Europharm Pellister (Macedónia do Norte), AEK Atenas (Grécia), Nimes (França) e Kadetten Schauffhausen (Suíça).

Os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos segue para a fase seguinte, e tanto águias como leões têm claras aspirações (e possibilidades) de seguir em frente na prova.