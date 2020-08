O Benfica entrou na nova Liga Europa de andebol com uma vitória na Luz, por 28-26, sobre os austríacos do Fivers, na primeira mão da pré-eliminatória.

Após quatro semanas de trabalho com o treinador espanhol Chema Rodríguez, que se estreou como treinador das águias, o Benfica chegou a ter seis golos de vantagem nos primeiros minutos da segunda parte, mas um parcial de 4-0 nos últimos minutos, permitiu aos austríacos levar uma desvantagem curta para o jogo da segunda mão, que se joga no sábado, em Viena.

O Benfica iniciou a partida com cinco reforços, ou seja, do sete inicial, apenas Nyokas e Djordjic já estavam no clube na época passada.

Dos reforços, destaque para o guarda-redes internacional espanhol Sergey Hernández, com 17 defesas, bem como Lazar Kukic, que marcou seis golos, apenas superado no lado das águias por Petar Djordjic.

Recorde-se que este foi o primeiro jogo oficial de andebol em Portugal desde a paragem devido à pandemia - com todos os cuidados que o Maisfutebol destacou serem necessários para o regresso - e que o Belenenses também joga ainda neste sábado para a mesma competição.