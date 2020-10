O Benfica venceu o ABC no mítico pavilhão Sá Leite, em Braga, e manteve o pleno de vitórias nas quatro primeiras jornadas do campeonato.

O triunfo das águias foi por apenas um golo (30-29), com a incerteza no marcador a manter-se até aos últimos segundos do jogo.

Depois de uma péssima entrada no jogo, o Benfica perdia por três golos ao intervalo (16-13), mas um excelente arranque após o descanso levou a equipa de Chema Rodríguez para a liderança.

Mas quando se esperava que o Benfica pudesse disparar no marcador, a jovem equipa do ABC conseguiu segurar o jogo e manter a emoção até ao fim, com muito mérito.

Paulo Moreno e Petr Djordjic, ambos com oito golos, foram os melhores marcadores de uma partida que teve ainda três jogadores bracarenses em destaque: André José, Rui Baptista e Ceballos, todos com seis golos marcados.