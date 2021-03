A equipa de andebol do Benfica venceu neste sábado o Avanca em casa, por 27-20, e igualou o Sporting no segundo lugar, ainda que os leões joguem mais tarde, ficando com mais uma partida disputada do que as águias.

A equipa de Chema Rodriguez já vencia ao intervalo por 15-12 e terminou o encontro com uma vantagem de sete golos. Djordjic e Belone Moreira foram os melhores marcadores das águias, ambos com cinco golos. Do lado do AvancaGualther Furtado e Francisco Sousa também marcaram cinco golos cada um.

Nos outros jogos do início da tarde, destaque para a vitória do ISMAI sobre o Águas Santas (30-27) no dérbi da cidade da Maia.

Esta derrota do quarto classificado permite ao Belenenses encurtar distâncias, uma vez que os lisboetas venceram o FC Gaia em casa por 28-25.

O FC Porto, que lidera o campeonato com 21 vitórias em igual número de partidas, venceu, na última quinta-feira o Madeira SAD por 44-26.