O Benfica venceu de forma confortável o Boa Hora por 39-19, em jogo da sétima jornada do campeonato de andebol.

A jogar fora, as águias dominaram durante toda a partida, chegaram ao intervalo a vencer por 17-8 e no segundo tempo aumentaram a diferença para duas dezenas.

Numa partida em que Chema Rodríguez aproveitou para dar minutos a jogadores habitualmente menos utilizados, o melhor marcador da partida foi Kiko Pereira, com nove golos, seguido de José Silva, com sete.

Com este resultado, o Benfica iguala o Sporting e o FC Porto no primeiro lugar, todos com 18 pontos. Já o Boa Hora é 13.º classificado, com sete pontos.